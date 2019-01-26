İstanbullu Gelin dizisinin 69. son bölümü geçtiğimiz Cuma akşamı Star TV ekranlarına geldi. İstanbullu Gelin 69. son bölümünde; Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır. Peki, İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır.

Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini. Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır. Bir yandan annesinin hastalığı, Garip’le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…

İstanbullu Gelin dizisinin 70. bölümünü 1 Şubat cuma günü saat 20:00'da Star TV ekranlarından izleyebilirsiniz.