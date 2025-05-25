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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Beşiktaş- Rizespor maçının VAR'ı! - Futbol Haberleri

        İşte Beşiktaş- Rizespor maçının VAR'ı!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ferenc Karako oldu. İşte günün VAR hakemleri...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:29
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        İşte günün VAR hakemleri!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak 5 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı. Beşiktaş'ın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oturacak. AVAR'da da Bersan Duran eşlik edecek.

        Günün diğer maçlarında ise VAR'lar şu şekilde:

        Başakşehir - Adana Demirspor: Yasin Kol

        Konyaspor - Alanyaspor: Jeroen Manschot

        Trabzonspor - Samsunspor: Quentin Pirard

        Kayserispor - Bodrum FK: Patrick Hanslbauer

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