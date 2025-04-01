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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın derbi muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        İşte Galatasaray'ın derbi muhtemel 11'i

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, kupada ezeli rakibini mağlup ederek psikolojik olarak üstünlüğünü sürdürmek istiyor. İşte dev karşılaşma öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:11
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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        Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak.

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        SON 10 MAÇTA VE FİNALLERDE G.SARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

        Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere tamamlandı.

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        Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde final, yarı final ve çeyrek finalde 5'er kez eşleşti. Söz konusu 15 eşleşmede sarı-kırmızılılar 11, sarı-lacivertliler 4 defa tur atlayan taraf oldu. Öte yandan oynanan 5 finali de Galatasaray kazandı.

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        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşmada, kazanan takım yarı finale yükselecek. Eğer 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak; yine eşitlik sağlanamazsa, turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 maçta Galatasaray 14 galibiyet alırken, Fenerbahçe 3 kez kazandı; 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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        GALATASARAY TAM KADRO

        Galatasaray, Kadıköy'de alacağı iyi bir sonuçla üst üste üçüncü ve toplamda yirmi beşinci şampiyonluk hedefinde ilerlediği Süper Lig'deki yarışta psikolojik avantajı da ele geçirmek istiyor.

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        Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.

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        Teknik Direktör Okan Buruk’un Beşiktaş derbisinde yedek soyundurduğu Kaan Ayhan ve Mertens'i Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de oynatacağı ve Morata'yı yedek bırakacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

        9

        İşte G.Saray'ın Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i...

        10

        MUSLERA

        11

        KAAN AYHAN

        12

        DAVINSON

        13

        ABDÜLKERİM

        14

        EREN ELMALI

        15

        TORREIRA

        16

        LEMINA

        17

        YUNUS AKGÜN

        18

        BARIŞ ALPER

        19

        MERTENS

        20

        OSIMHEN

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