İşte yerli uçan araba AirCar! 0:00 / 0:00

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Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler her geçen gün dünyayı uçan arabaların gökyüzünde dolaştığı bir geleceğe daha da yaklaştırıyor. Bu kapsamda 2017 yılında İstanbul’da kurulan ve 2019 yılında Softtech’in yazılım sistemleri ile desteklediği uçan araba AirCar’ın geliştirmeleri devam ediyor.

Softtech’in teknoloji yatırımcısı olduğu, ilk prototipi ve deneme uçuşu 2021’in Şubat ayında tamamlanan uçan araba AirCar, elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olarak tasarlandı. Tam otonom uçuş ve yapay zeka sistemleri Softtech tarafından geliştirilen AirCar’ın tek yolcu kapasitesi ile 80 kilometre, iki yolcu kapasitesi ile 50 kilometre menzil yapması hedefleniyor. Çalışmalarına Bilişim Vadisi’nde devam edilen uçan araba AirCar ile şehir içi ulaşımda kaybedilen zamanının azaltılması ve karbon emisyonunun düşürülmesi amaçlanıyor.

2025’TE İSTANBUL SEMALARINDA OLACAK...

Verilen bilgiye göre elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olarak tasarlanan AirCar, 8 pervaneli ve iki yolcu kapasiteli bir uçan araba olacak. İki yolcu ile 50 kilometre, tek yolcu ile 80 kilometre menzil yapabilecek aracın boş ağırlığı 250 kilogram.

Yolcu ile birlikte 450 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunacak aracın 2023-2024 yılında kargo ve hava kurtarma aracı versiyonlarının üretilmesi hedefleniyor. 2025 yılında İstanbul semalarında uçmaya hazır olması planlanan AirCar’da bir sonraki hedef uçan arabanın 4 kişilik versiyonunun çalışmalarına başlamak.

‘DÜNYANIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPTIK’

Dünyada 300’den fazla girişimin elektrikli uçan arabalar üzerinde çalıştığını ve bunların yüzde 30’unun gelecek 5 yıl içerisinde ticari olarak hava taksi hizmetine başlamayı hedeflediğini belirten Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Hayal gibi görünen uçan arabalara artık çok yakınız” dedi.

Yazılım, uçuş, otonom sürüş, yapay zeka, araç içi iletişimin yanı sıra uçuş planlama süreçlerinde uçtan uca Softtech ekibinin çalıştığını belirten Ertem, “Dünya uçan arabaların gökyüzünde dolaştığı bir geleceğe doğru hızla ilerliyor. Biz de AirCar ile dünyanın geleceğine yatırım yaptık. Yaklaşık 2 sene önce başlayan iş birliğimiz kapsamında AirCar için özel olarak oluşturduğumuz ekip adına da eşsiz bir deneyim fırsatı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

DENEME UÇUŞUNU YAPTI

AirCar’ın otonom yazılım ve pilotsuz “full otonom” uçuş ile rekabet avantajı sağlama stratejisine ortak olduklarını aktaran Ertem, hedeflenmiş kalkış ve iniş notları arasında otonom olarak uçuşun gerçekleşmesi ve bu esnada oluşabilecek tüm tehlikelerden aracın kendini koruyabilmesini sağlayan tüm modüllerin prototiplenmesinin de tamamlandığını belirtti.

‘TRAFİK PROBLEMİNİ HAVADAN ÇÖZECEK’

AirCar’ın şehirlerde yaşanan trafik problemini hava yolu ile çözmek amacıyla 2017 yılında kurulan bir girişim olduğunu aktaran AirCar Kurucusu Eray Altunbozar ise şunları söyledi:

“Şehirlerde yaşanan trafik problemini iki kişilik, elektrikli ve otonom uçan arabalar ile çözmeyi planlıyoruz. Bu sistemin en önemli kısımlarından birisi ise yazılım. 2019 yılında AirCar’ın yazılımının gerçekleştirilmesi için ekip arayışındayken Softtech ile yollarımız kesişti. İlk etapta sadece personel desteği ile başlayan iş birliğimiz bugün partnerlik düzeyine ulaştı. AirCar’ı tam otonom sistemler ile geliştirerek yazılım ve otonom sistemlerde alanında öncü firma yapma hedefindeyiz.”