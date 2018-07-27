Ay-yıldızlıların, 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya'yı ağırladıktan üç gün sonra İsveç'in Solna kentinde son Dünya Kupası'nda mücadele eden İsveç ile Friends Arena'da yapacağı müsabakanın misafir tribün biletleri internet üzerinden gerçekleşiyor. İsveç ve yakın ülkelerde yaşayan Türk vatandaşların ilgi gösterdiği maç için bilet satışı ile ilgili detaylar şöyle:



İsveç- Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatı 175 TL'den satılıyor.



Biletler internetten sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden satılıyor.



Futbolseverlere biletler "Teslimat noktası" seçeneğiyle ulaştırılıyor.



Teslimat noktaları önümüzdeki günlerde www.tff.org ve taraftarkulubu.tff.org sitelerinden duyurulacak.

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