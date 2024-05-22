18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdi bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in (18) ölmediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA HASTANEYE SEVKİ SIRASINDA YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ Ecerel'in hastaneye sevki sırasında kimlik tespitinde zorlanıldığı, öldüğü yönünde yanlış bilgi verildiği öğrenildi. Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı 10 F 0501 plakalı otomobil, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Fotoğraf: DHA REKLAM KAZADA AĞIR YARALANDI Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.