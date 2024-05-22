Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir

"DEVRİM YARATMA POTANSİYELİNE SAHİP"

King's College'da araştırma görevlisi Dr. Rodrigo Duarte de psikiyatrik bozuklukların önemli bir genetik bileşene sahip olduğunu ve genomun birçok bölümünün duyarlılığa kademeli olarak katkıda bulunduğunu bildiklerini ifade ederek, "Çalışmamızda, genomun HERV'lere karşılık gelen kısımlarını araştırabildik ve bu da psikiyatrik bozukluklarla ilgili beş dizinin tanımlanmasına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.