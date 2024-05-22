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        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar

        Çorum'da filmleri aratmayacak bir olay meydana geldi. Defnedilen bir cenazenin başka kişiye ait olduğu ortaya çıkınca mezarı açmak zorunda kaldılar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:54 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:54
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        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
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        Çorum'un Alaca ilçesinde defnedilen cenazenin farklı kişiye ait olduğunun ortaya çıkması üzerine mezar açılarak alınan cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün vefat etti.

        Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Bugün cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını fark edince adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.

        Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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