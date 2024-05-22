Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı: Yengesiyle plan yaptı, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

"YENGEMLE İLİŞKİM VARDI, FARE ZEHRİNİ BEN ALDIM"

Hüseyin Çevik ifadesinde, yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Hüseyin Çevik, cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını da belirterek, "Fare zehrini ben aldım. Zehri Halime’ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım" dedi.

Bu gelişme üzerine Halime Çevik polis ekipleri tarafından Mardin'de gözaltına alındı.