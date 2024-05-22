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        Haberler Gündem Güncel Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı: Yengesiyle plan yaptı, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı: Yengesiyle plan yaptı, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

        İstanbul Esenyurt'ta evinde ölü bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet, Eyüp Çevik'in kardeşi Hüseyin Çevik'in olay sonrası gittiği Mardin'de "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek ifade vermesiyle aydınlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:50
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        Esenyurt'ta evinde ölü bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

        Olay, Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak'ta, 28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

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        Olay günü markete giden Halime Çevik, eşi 37 yaşındaki Eyüp Çevik'in eve geldiğinde hareket etmediğini fark etti.

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        Halime Çevik'in ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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        Ölümü kayıtlara 'Şüpheli ölüm' olarak geçen Eyüp Çevik'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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        KARDEŞİNİN İFADESİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

        Polisin ekipleri Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin sonucunu beklerken, Mardin'den gelen bir haber soruşturmanın seyrini değiştirdi.

        Cinayetin ardından Halime Çevik ve 2 çocuğuyla Mardin'e giden Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik polise başvurarak "Vicdan azabı çekiyorum. Ağabeyimin ölümüyle ilgili ifade vermek istiyorum." dedi.

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        "YENGEMLE İLİŞKİM VARDI, FARE ZEHRİNİ BEN ALDIM"

        Hüseyin Çevik ifadesinde, yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Hüseyin Çevik, cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını da belirterek, "Fare zehrini ben aldım. Zehri Halime’ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım" dedi.

        Bu gelişme üzerine Halime Çevik polis ekipleri tarafından Mardin'de gözaltına alındı.

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        HALİME ÇELİK İDDİALARI KABUL ETMEDİ

        İstanbul Cumhuriyet Savcılığıyla yapılan görüşmenin ardından şüphelilerin ifadeleri SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alındı.

        Halime Çevik’in kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediği, eşinin nasıl öldüğünü ise bilmediğini söylediği öğrenildi.

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        TUTUKLANDILAR

        Kardeş Hüseyin Çevik ve Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

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        #yasak aşk cinayeti
        #İstanbul Esenyurt
        #fare zehiriyle cinayet
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