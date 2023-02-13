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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maher Zain, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek dağıttı

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Türkiye'ye gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. Zain, "Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi

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  • İsveçli şarkıcı Maher Zain, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek dağıttı - Magazin haberleri

    Depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulunan Müslüman şarkıcı Maher Zain, İngiltere merkezli yardım kuruluşu 'Salam Charity' ile bölgede yemek dağıtımı yaptı.
  • İsveçli şarkıcı Maher Zain, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek dağıttı - Magazin haberleri

    "YIKIMI KAMERADAN GÖSTERMEM MÜMKÜN DEĞİL"

    Sosyal medya hesaplarında yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan Zain, "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmara'şa bugün geldik. Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bu yardımı gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
  • İsveçli şarkıcı Maher Zain, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek dağıttı - Magazin haberleri

    "ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIM ETMELİYİZ"

    Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Maher Zain, "Burası büyük depremin merkez üssü. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz" diye konuştu.
  • İsveçli şarkıcı Maher Zain, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek dağıttı - Magazin haberleri

    Daha önce de sosyal medya hesabından bağış kampanyalarına destek veren Zain'in paylaşımlarına, dünyanın farklı yerlerinden yazılan olumlu yorumlar ve destek mesajları dikkati çekti.

    Fotoğraflar: Instagram

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