"YIKIMI KAMERADAN GÖSTERMEM MÜMKÜN DEĞİL"



Sosyal medya hesaplarında yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan Zain, "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmara'şa bugün geldik. Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bu yardımı gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.