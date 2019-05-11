Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F. (53),iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUK GİDİP İHBAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

İşlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.F., ifadesinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.