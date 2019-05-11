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İşyerine kız çocuğunu kilitlemişti! Bu adam neden serbest?

DHA

Antalya'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 53 yaşındaki M.F., adli kontrolle serbest kaldı

cinsel istismar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F. (53),iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUK GİDİP İHBAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.



KAYIP KIZ İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, geçen pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı. Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İşlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.F., ifadesinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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