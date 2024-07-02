İtalya'da kolu kopan işçisini sokakta ölüme terk eden işveren gözaltına alındı

İtalya'da Latina kentinde 17 Haziran'da Hindistan vatandaşı göçmen tarım işçisi Satnam Singh'in kolunun kesildiği kazanın ardından sokak ortasında bırakılması ve daha sonra hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada, işveren Antonello Lovato gözaltına alındı.

İtalyan basınına çıkan haberlerde, Latina Cumhuriyet Savcılığının Singh'in ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, iki hafta önce ağır yaralı Singh'i sokağa terk eden işvereni Antonello Lovato'nun "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılığın soruşturmada, otopsi raporuna da yansıdığı üzere Singh'in aşırı kan kaybından öldüğüne dikkat çekilerek, hemen yardım edilseydi göçmen işçinin hayatının kurtarılabileceği tespitinin yapıldığı ifade edildi. REKLAM Bu nedenle Savcılığın, Singh'in hayatını kaybetmesiyle ilgili işverene yönelik ilk aşamada "kasıtsız öldürme"den başlattığı soruşturmada, suçlamayı "kasten öldürme" olarak değiştirdiği bildirildi. Lazio Bölgesi Hint Topluluğu Başkanı Gurmukh Singh de işverenin gözaltına alınmasına ilişkin "Bu haberi bekliyorduk, öfkeliydik. Lovato'nun yaptığı en kötü şey onu hastaneye götürmek yerine evinin dışında bırakmaktı. Bir kaza olabilir ancak tıbbi yardım çağırmamak kabul edilemez." dedi.

NE OLMUŞTU? Roma'nın güneyinde çok sayıda göçmen tarım işçisinin yaşadığı Latina'da bir çiftlikte düzenli iş kontratı olmadan çalışan Satnam Singh, 17 Haziran'da kolunu traktörün çektiği plastik ambalaj makinasına kaptırmıştı. Ağır yaralanan Singh, hastaneye götürülmek yerine evinin yakınlarındaki sokağa terk edilmişti. Göçmen işçinin kopan kolu ise bir sepetin içine bırakılmıştı. Singh daha sonra helikopterle Roma’da hastaneye kaldırılmış, 19 Haziran’da ise hayatını kaybetmişti. REKLAM Olay, kamuoyunda infial yaratmış ve Latina’da Hint toplumu ve sendikaların çağrısıyla hem Singh’in ölümü hem de düzensiz ve kaçak şekilde çalıştırılan tarım işçilerinin durumu protesto edilmişti.