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        Haberler Dünya İtalya'da kolu kopan işçisini sokakta ölüme terk eden işveren gözaltına alındı | Dış Haberler

        İtalya'da kolu kopan işçisini sokakta ölüme terk eden işveren gözaltına alındı

        İtalya'da Latina kentinde Satnam Singh, kolunu traktörün çektiği plastik ambalaj makinasına kaptırınca evinin yakınlarındaki sokağa terk edildi. Singh'in daha sonra hastnaeye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmesinin ardından ülkede göçmen işçilerin çalışma koşulları yeniden tartışma konusu haline geldi. İşveren Antonello Lovato ise "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:51
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        Kolu kopan işçiyi sokağa terk eden işverene gözaltı
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        İtalya'da Latina kentinde 17 Haziran'da Hindistan vatandaşı göçmen tarım işçisi Satnam Singh'in kolunun kesildiği kazanın ardından sokak ortasında bırakılması ve daha sonra hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada, işveren Antonello Lovato gözaltına alındı.

        Kolu kesilince ölüme terk edilen işçi için yürüyüş
        Kolu kesilince ölüme terk edilen işçi için yürüyüş

        İtalyan basınına çıkan haberlerde, Latina Cumhuriyet Savcılığının Singh'in ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, iki hafta önce ağır yaralı Singh'i sokağa terk eden işvereni Antonello Lovato'nun "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

        Savcılığın soruşturmada, otopsi raporuna da yansıdığı üzere Singh'in aşırı kan kaybından öldüğüne dikkat çekilerek, hemen yardım edilseydi göçmen işçinin hayatının kurtarılabileceği tespitinin yapıldığı ifade edildi.

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        Bu nedenle Savcılığın, Singh'in hayatını kaybetmesiyle ilgili işverene yönelik ilk aşamada "kasıtsız öldürme"den başlattığı soruşturmada, suçlamayı "kasten öldürme" olarak değiştirdiği bildirildi.

        Lazio Bölgesi Hint Topluluğu Başkanı Gurmukh Singh de işverenin gözaltına alınmasına ilişkin "Bu haberi bekliyorduk, öfkeliydik. Lovato'nun yaptığı en kötü şey onu hastaneye götürmek yerine evinin dışında bırakmaktı. Bir kaza olabilir ancak tıbbi yardım çağırmamak kabul edilemez." dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Roma'nın güneyinde çok sayıda göçmen tarım işçisinin yaşadığı Latina'da bir çiftlikte düzenli iş kontratı olmadan çalışan Satnam Singh, 17 Haziran'da kolunu traktörün çektiği plastik ambalaj makinasına kaptırmıştı. Ağır yaralanan Singh, hastaneye götürülmek yerine evinin yakınlarındaki sokağa terk edilmişti. Göçmen işçinin kopan kolu ise bir sepetin içine bırakılmıştı.

        Singh daha sonra helikopterle Roma’da hastaneye kaldırılmış, 19 Haziran’da ise hayatını kaybetmişti.

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        Olay, kamuoyunda infial yaratmış ve Latina’da Hint toplumu ve sendikaların çağrısıyla hem Singh’in ölümü hem de düzensiz ve kaçak şekilde çalıştırılan tarım işçilerinin durumu protesto edilmişti.

        Singh'in ölümünün ardından İtalya'da yaygın olan göçmen tarım işçilerinin çalışma koşulları yeniden tartışma konusu haline gelmişti.

        Başbakan Giorgia Meloni de 20 Haziran'daki açıklamasında, "Bunlar, İtalyan halkına uygun olmayan insanlık dışı eylemlerdir ve bu barbarlığın sert şekilde cezalandırılacağını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Muhalefet ise hükümeti, düzenli iş kontratı olmadan düşük ücretlere çalıştırılan göçmen işçilerin sömürü düzeninden kurtarılması için adım atmaya çağırmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #işçi
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