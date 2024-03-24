İtalya'dan Kim Min-Jae için flaş transfer iddiası!
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin sezon sonu İtalya'ya geri dönebileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin İtalya Serie A'ya geri dönebileceği öne sürüldü.
İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.
Inter'in Kim transferinde ısrarcı olduğu ancak Alman devinin Güney Koreli oyuncunun ayrılığı için yeni teknik direktörün raporunu bekleyeceği ifade edildi.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim, sergilediği performansla Napoli'nin yıllar sonra şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olmuştu.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında ise 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den Bayern Münih'e transfer olmuştu.