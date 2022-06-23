İtalya ve Yunanistan liderleri görüştü 0:00 / 0:00

AA

23-24 Haziran'da yapılacak olan AB Liderler Zirvesi öncesinde Başbakan Draghi, Yunan mevkidaşı Miçotakis ile Roma’daki başbakanlık sarayı Chigi’de bir araya geldi.

Görüşmeye dair liderler tarafından herhangi bir ortak basın toplantısı düzenlemezken ev sahibi İtalya Başbakanlığı da yazılı açıklama yapmadı ve sadece Draghi'nin Miçotakis'i karşılama anının fotoğraflarını ve videosunu paylaştı.

Yunanistan Başbakanlığından Roma'daki görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, başta enerji ve gıda krizi olmak üzere Avrupa genelinde ortaya çıkan sorunları ele aldığı bildirildi.

İki liderin, savaşın enerji fiyatlarındaki sonuçlarını ve Rusya'nın fosil yakıtlarından bağımsızlaşma gerekliliğini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Miçotakis ve Draghi, doğal gaz toptan satış fiyatında tavan belirlenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirmede mutabık kaldı. Ukrayna'nın AB adaylık statüsü ve AB’nin genişleme perspektifi de görüşmede ele alınan diğer konular arasında yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Miçotakis'in, Draghi'ye Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, Libya konusunun da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.