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        Haberler BBC Dünya İtalya’da Başbakan Meloni’nin partisinin gençlik kollarına sızan gazetecinin ifşaatları infial yarattı

        İtalya’da Başbakan Meloni’nin partisinin gençlik kollarına sızan gazetecinin ifşaatları infial yarattı

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI), gençlik kollarına sızan bir gazetecinin ifşaları nedeniyle zor durumda. Kökleri neo-faşist hareketlere dayanan partinin gençlik kolları yetkililerinin faşizm yanlısı, ırkçı, Yahudi karşıtı, ifadeleri ortaya çıkınca ülkede büyük bir tepki dalgası oluştu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:17
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        Meloni'nin partisi zor durumda
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        EPAEPA

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin partisi İtalya’nın Kardeşleri (FdI), gençlik kollarına sızan bir gazetecinin ifşaları nedeniyle zor durumda. Kökleri neo-faşist hareketlere dayanan partinin gençlik kolları yetkililerinin faşizm yanlısı, ırkçı, Yahudi karşıtı, ifadeleri ortaya çıkınca ülkede büyük bir tepki dalgası oluştu.

        Haber sitesi Fanpage, iktidar partisinin Ulusal Gençlik isimli gençlik hareketine sızarak elde ettiği görüntü ve bilgileri yayımladı.

        “Meloni Gençliği” ismi verilen dosyanın ilk bölümü iki hafta önce, ikinci bölümü de önceki gün yayımlandı. Video haberde, “Faşistiz” diye övünen, “Sieg Heil”, “Duce” (Mussolini) diye haykıran, faşist selamı veren Ulusal Gençlik üyeleri görülüyor.

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        Görüntüler arasında, hareketin Bari kenti Başkanı Ilaria Partipilo'nun ırkçı, Yahudi karşıtı, engellileri aşağılayıcı mesajları da bulunuyor.

        FdI milletvekili Ylenja Lucaselli’nin sekreteri Elisa Segnini, “ırkçı ve faşist olmayı hiç bırakmadım” derken duyuluyor.

        Ulusal Gençlik Roma birimi yöneticilerinden Flaminia Pace de ay başında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde “Duce, Duce, Duce” diye oy vermek istediğini söylüyor. Pace’nin ayrıca FdI’den Yahudi bir senatöre karşı ifadeleri de duyuluyor.

        Topluma tepki çağrısı

        Fanpage’in haber serisi üzerine, iktidardaki koalisyonun büyük ortağı olan bir parti yetkililerinin özellikle Yahudi karşıtı söylemleri büyük tepki çekti.

        Roma Yahudi cemaati lideri Victor Fadlun, araştırmacı gazetecilik dizisiyle ortaya çıkan “utanç verici ırkçılık ve antisemitizm görüntülerini” kınadı. Fadlun hem iktidar partisini hem de diğer kurumlar ve toplumu “her türlü nefret ve ayrımcılığa karşı güçlü tepki vermeye” çağırdı.

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        Muhalefetteki Daha Fazla Avrupa Partisi lideri Riccardo Magi de Başbakan Meloni’nin “ırkçı, Yahudi karşıtı, Mussolini’ye özlem duyan, Hitler sempatizanı” gençlik kolları üyelerine karşı ses çıkarması gerektiğini, aksi halde bunlara onay vermiş olacağını söyledi.

        Meloni ilk günlerde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken partinin önde gelen bazı isimleri bu görüntüleri kınadı.

        Evinde faşist lider Benito Mussolini’nin heykelleri bulunan ve kendisi de faşizmle arasına mesafe koymamakla suçlanan FdI’li Senato Başkanı Ignazio Benito Maria La Russa, “Her türlü ırkçılığı ve Yahudi düşmanlığını tam ve kesin bir şekilde kınadığını” söyledi. La Russa, özellikle Senatör Mieli’ye yönelik sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti ve kendisiyle dayanışma mesajı verdi.

        Meloni: Yanlış eve gelmişler

        Ülkede son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline gelen “Meloni Gençliği” dosyası, başbakanın iktidara geldikten sonra partisini kurumsallaştırma çabalarına bir darbe olarak da görülüyor.

        Başbakan Meloni de günlerdir sürdürüğü sessizliğini dün Brüksel’de bozdu. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meloni, görüntülerdeki unsurlardan daha önce haberi olmadığını iddia etti.

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        Siyasete neo-faşist İtalyan Sosyal Hareketi’nin (MSI) gençlik kollarından giren Meloni’nin de 19 yaşındayken faşist rejimi överek "Mussolini’nin iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Ne yaptıysa İtalya için yaptı" dediği görüntüler mevcut.

        Meloni ülke içinde sıklıkla bu geçmişiyle arasına mesafe koymadığı ve kendisini antifaşist ilan etmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Başbakan olduktan sonra özellikle uluslararası alanda endişeleri gidermek için güven verici, ılımlı bir portre çizmeye özen gösterse de Meloni’nin parti tabanındaki aşırı unsurları uzaklaştırmaktan da kaçındığı yorumları yapılıyor.

        Fanpage’in haber dosyası da Avrupa Birliği içinde aşırı sağın önemli pozisyonlardan uzak tutulması girişimleri kapsamında Meloni’nin “dışlandığı” konuşulan bir dönemde geldi.

        İtalya Başbakanı dün Brüksel’de yaptığı açıklamalarda, partisinin gençlik kolları üyelerinin söylemlerine mesafe alarak “Irkçı, Yahudi karşıtı ya da nostaljik hisler içinde olanlar yanlış eve gelmişler, çünkü bu hisler İtalya’nın Kardeşleri ile uyumsuz” dedi.

        Öte yandan Başbakan, siyasi amaçlarla bir partinin içine sızılmasının baskıcı rejimlere has bir yöntem olduğunu, “bir gazetecilik metodu” olmadığını da savunarak Fanpage sitesini eleştirdi.

        Tepkiler üzerine görüntülerde yer alan Elisa Segnini ve Flaminia Pace istifa etti. Ancak parti yönetimine daha geniş kapsamlı tedbirler alınması çağrıları sürüyor.

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