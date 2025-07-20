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        Haberler Spor Transfer İtalyanlar duyurdu: İşte Inter'in Hakan Çalhanoğlu için bonservis beklentisi! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: İşte Inter'in Hakan Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!

        Süper Lig'deki 11 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya kararlı olan Fenerbahçe bu doğrultuda A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. La Gazzetta dello Sport, Sarı-lacivertlilerin kısa süre önce Galatasaray'la görüşen yıldız futbolcu için harekete geçeceği fakat şimdiye kadar resmi bir teklifin olmadığını belirtti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:57
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        Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Fenerbahçe, transferde çok ses getirecek bir hamle için hazırlık yapıyor.

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        Fenerbahçe'nin büyük ses getirecek Hakan Çalhanoğlu hamlesinde yeni bir gelişme yaşandı.

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        Sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdüren milli yıldız, Inter yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

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        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu önümüzdeki günlerde kulübüyle özel bir görüşme yaparak talep edilen bonservis bedelinin düşürülmesini isteyeceği belirtildi.

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        INTER'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

        Haberde, Hakan için 30 milyon euro talep eden Inter'in milli yıldız için 25 milyon euro'ya evet diyebileceği kaydedildi.

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        Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile de Hakan Çalhanoğlu’nun takımdaki rolü hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

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        Portekizli teknik adamın da 31 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği belirtildi.

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        Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılması durumunda yerine Granit Xhaka'nın geleceği kaydedildi.

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        Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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