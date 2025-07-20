İtalyanlar duyurdu: İşte Inter'in Hakan Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
Süper Lig'deki 11 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya kararlı olan Fenerbahçe bu doğrultuda A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. La Gazzetta dello Sport, Sarı-lacivertlilerin kısa süre önce Galatasaray'la görüşen yıldız futbolcu için harekete geçeceği fakat şimdiye kadar resmi bir teklifin olmadığını belirtti. İşte detaylar...
Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Fenerbahçe, transferde çok ses getirecek bir hamle için hazırlık yapıyor.
Fenerbahçe'nin büyük ses getirecek Hakan Çalhanoğlu hamlesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdüren milli yıldız, Inter yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu önümüzdeki günlerde kulübüyle özel bir görüşme yaparak talep edilen bonservis bedelinin düşürülmesini isteyeceği belirtildi.
INTER'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Haberde, Hakan için 30 milyon euro talep eden Inter'in milli yıldız için 25 milyon euro'ya evet diyebileceği kaydedildi.
Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile de Hakan Çalhanoğlu’nun takımdaki rolü hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Portekizli teknik adamın da 31 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği belirtildi.
Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılması durumunda yerine Granit Xhaka'nın geleceği kaydedildi.
Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi.