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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İtalyanlar duyurdu: Jose Mourinho, Inter'in adayları arasında! - Fenerbahçe Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Jose Mourinho, Inter'in adayları arasında!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli hocanın Serie A devi ile Inter ile yeniden bir araya gelmesinin ihtimaller dahilinde olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:35
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        Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

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        İtalyan basınından La Repubblica, Simone Inzaghi ile yol ayrımına gelen Inter'in teknik direktör adayları arasında Mourinho'yu da gösterdi.

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        Inter'in Simone Inzaghi'nin kazanan projesinin ardından takımı yine kazanan bir teknik direktöre emanet etmek istediği kaydedildi.

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        Inter ile Jose Mourinho arasında güçlü bir bağ bulunması nedeniyle de Portekizli teknik adamın Inter'in listesinde öne çıkan adaylarından biri olduğu belirtildi.

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        DİĞER ADAYLAR; FABREGAS, VIERA VE CHIVU

        İtalyan ekibi, Inzaghi'nin ayrılığının ardından gündeme ilk olarak Como Teknik Direktörü Francesc Fabregas'ı almıştı. Ancak Como'nun İspanyol teknik adamı bırakmak istemediği yazıldı. Como'nun Fabregas'ı bırakmak istememesi nedeniyle bu operasyonun Inter için zor olduğu ifade edildi.

        Inter'de teknik direktörlük koltuğu için Genoa'nın hocası Patrick Vieira ve Parma'nın çalıştırıcısı Cristian Chivu da gündeme geldi.

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        MOURINHO INTER'DE NE YAPTI?

        Teknik direktörlük kariyerinde 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho, İtalyan ekibinde 2010 yılında yaptığı üçleme (Lig, kupa, Şampiyonlar Ligi) ile dikkat çekmişti. Mourinho, Inter'de toplamda ise 5 kupa sevinci yaşadı.

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        Fenerbahçe'de ilk sezonunu geçiren Jose Mourinho sezonu kupasız kapatırken Fenerbahçe'nin başında toplamda 56 maça çıktı. Portekizli Teknik Adam 56 maçta 2.09 puan ortalaması tutturdu.

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