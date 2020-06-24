İtfaiyeciler yuvasından düşen kırlangıç yavrusu için seferber oldu - OSMANİYE

Kadirli Belediye Binasının 4. katındaki saçak arasındaki yuvasından kırlangıç yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Kutuya konularak su verilen kırlangıç yavrusu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveni yardımıyla yuvasına geri konuldu.Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kuşun yuvasından düştüğünü görerek itfaiyeye haber veren duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.Kırlangıç yavrusunu yerde görüp itfaiyeye haber veren Yiğit Aslansofuoğlu da insanlık görevini yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR