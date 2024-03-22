"İTÜ rektörünün Togg'u kaza yaptı, hava yastıkları açılmadı" iddiası
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun TOGG'unun kaza yaptığı ve hava yastıklarının açılmadığı iddiasına açıklama geldi. Koyuncu açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, hali hazırda üniversite yönetimine tahsis edilmiş herhangi bir Togg'un bulunmadığını ifade etti.
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
Bu iddialardan biri de gazeteci Can Ataklı'ndan geldi. Ataklı, 18 Mart 2024'te bir haber sitesinde yayımladığı "İTÜ rektörünün TOGG arabası pert oldu" başlığıyla ve bir Togg fotoğrafıyla bir yazı kaleme aldı.
Ataklı yazısında, "Kaza sonucu 'pert olmuş' bir Togg fotoğrafı görünce merakla 'Bu kimin arabasıymış acaba?' diye sordum. Meğer o Togg, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörünün aracıymış. Makam şoförü kaza yapmış. Rektör o sırada araçta değilmiş. Şoförün ne kadar kusurlu olduğu konusunda ise bilgi yok. Demek Togg rektörlere de otomobil vermiş. Artık fabrikadan mı alındı yoksa iktidar uygun gördüğü kişilere TOGG mu veriyor bilemiyorum. Ancak kaza yapan otomobilin tekrar yollara çıkması pek mümkün değil. Çünkü başta Togg olmak üzere elektrikli araçların en büyük sorunu bu. Araç kaza yapıp elektrik motoru hasar gördüğünde diğer araçlar gibi tamirhaneye çekilip onarılamıyor. Fabrika arabayı alıyor ve yenisini veriyor, tabii bedelini yeniden alarak. Kısacası rektörün Togg keyfi pek uzun sürmemiş." ifadelerine yer verdi.
Bu iddia bazı X kullanıcıları tarafından da benzer ifadelerle gündeme getirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı İTÜ rektörüne ait olduğunu öne sürdüğü kaza yapmış Togg'un hava yastıklarının da açılmamış olduğunu iddia etti.
Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaların arka planını araştırmak için İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile temasa geçti. Ayrıca içeriklere dayanak olarak gösterilen fotoğrafın detayları da incelendi.
AA Teyit Hattı'nın temasa geçtiği İTÜ Rektörü Koyuncu, köşe yazısında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Hali hazırda üniversite yönetimine tahsis edilmiş herhangi bir Togg'un bulunmadığının da altını çizdi.
Koyuncu ayrıca X hesabından da konuyla ilgili "İTÜ Rektörünün Togg arabası pert oldu" başlıklı haberde belirtilen bilgilerin tamamen hatalı olduğunu belirtmek istiyorum. İTÜ Ailesi olarak, ülkemizin önemli teknolojik başarılarından biri olan Togg'u yakından takip ediyoruz. Hatta en kısa zamanda Togg aracını Rektörlük birimimize kazandırmak için gerekli süreci yürütüyoruz. Ancak, Rektörlüğümüzde henüz Togg aracı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu kaza olayının kesinlikle gerçekdışı olduğunu belirtmek istiyorum. Can Ataklı, hatalı bilgilerle haber yapan kaynaklarınızı gözden geçirip, tarafınıza ilettiğim güncel ve doğru bilgiler ışığında düzelterek yeni bir haber yayınlamanızı bekliyorum." ifadelerini kullandığı bir açıklamada bulundu.
AA Teyit Hattı'nın kazanın Kasım 2023'te Kocaeli'de meydana geldiğinin tespit edildiğini ortaya çıkarıdı. Yerel haber sitelerinde de gündem olan kazanın, Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru seyir halinde olan İbrahim T. idaresindeki Togg'un, Kocaeli Fuarı bölgesinde kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İddiaya kaynak olarak gösterilen fotoğrafın da haberlerde kapak olarak kullanıldığı görüldü. Ayrıca kaza sonrası bölgeden geçen bazı görgü tanıklarının da yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldığı ve videolarda aracın hava yastıklarının da açık olduğu görüldü.