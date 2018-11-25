Ivana Sert, ‘Bana ekranda motor dedi’ diyerek Peker Açıkalın’ı savcılığa şikayet etti. TV kayıtları izlendi. Savcılık, Açıkalın’ın bu sözünü, direkt olarak Sert’e söylemediği ve duraksayarak sarf ettiği için suç saymadı.

'SANATÇI DEĞİL, MODA İKONU'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, 'Karımı Gördünüz mü?' filminde Ivana Sert ile başrolü paylaşan Peker Açıkalın, geçtiğimiz aylarda bir programa katıldı. Ekranda rol arkadaşını eleştiren Açıkalın, Sert için "O sanatçı değil, moda ikonu" deyip 'Motor' ifadesini de kullandı. Bunun üzerine Sert, "Kişiliğim zedelendi" diyerek savcılığa başvurdu.

'YÜZÜNE SÖYLEMEDİ'

Başlatılan soruşturmada, olayın yaşandığı programın kayıtları incelendi. Savcılık, Açıkalın'ın sözlerini direkt Sert'e söylemediğini belirtip takipsizlik kararı verdi. Kararda; hakaret suçunun oluşması için, 'doğrudan ve duraksamaya yer vermeden sövme' olması gerektiği belirtildi.

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