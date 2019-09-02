Geçtiğimiz aylarda doludizgin aşk yaşamaya başlayarak, evlilik kararı alan Ivana Sert ve Tarhan Telli çifti, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı.

Dostları Merve-Boğaç Kaan Murathan çiftiyle bir restoranda bir araya gelen ünlü çift, dostlarıyla gün boyu keyifli vakitler geçirdi.

‘Kum Gibi’ şarkısını söyleyerek sosyal medyada eleştirilerin odak noktası haline gelen Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın kardeşi Mustafa Kaya’nın destekleyici yorumlarından dolayı çok mutlu olduğunu ve şarkı söylemeye devam edeceğini dile getirdi.

Objektiflere dostlarıyla birlikte poz veren Ivana Sert-Tarhan Telli çifti, daha sonra dostlarıyla sohbetlerine kaldıkları yerden devam ederek keyifli bir gün geçirdi.