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Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu. "RUHSATLI SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ, TESADÜFEN İSABET ETTİ" Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi. Gözaltına alınan inşaat bekçisinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. DHA'da yer alan habere göre; silahtan çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Olayın ardından saldırı şüphesiyle başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de saldırı şüphesiyle yaptıkları ilk açıklamada olayı kınadı. İşte saldırı şüphesiyle olayla ilgili olarak yapılan ilk açıklamalar... AKŞENER AÇIKLAMALARDA BULUNDU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de il başkanlığına gelerek bilgi aldı. Daha sonra açıklama yapan Akşener'in yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da yer aldı. Akşener, "Öncelikle seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama Cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar, Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan üçüncü kattan, ben bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum kurşunlamıştır. Bunun anlamı şu; daha önce dendi bana 'Bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin' linçe uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi, evim basıldı. Bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma' denildi, bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasının karnından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin" dedi.

"EVİM BASILDI BERAAT ETTİLER, LİNÇE UĞRADIM BERAAT ETTİLER" Akşener, geçmişte evinin basıldığını hatırlatarak, "Evim basıldı beraat ettiler, linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin bunu yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Aziz milletim bu ucube sistemi, bu yargı sistemini bunu sürdüremezsiniz. Bugün bize, yarın size evlatlarınız tehdit altında. 1,5 ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz helal oylarınızla bu ucube, çirkin, iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem başkan duruyor, seçimini iptal ettiler seçimini, aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum. Şimdi kadınlar, değerli kardeşlerim size sesleniyorum; bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Ne için? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, sizin kızlarınıza neler yapılıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin, hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar, 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz, 13'üncü Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, partimizi de birinci parti yapacaksınız. Bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım" diye konuştu. — Meral Akşener (@meral_aksener) March 31, 2023

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, geçmiş olsun ziyaretine gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

BAKAN SOYLU: FAİL YAKALANDI İçişleri Bakanı Soylu, saldırının failinin yakalandığını duyurdu. Soylu açıklamasında, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu önceki açıklamasında da, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" paylaşımında bulunmuştu. FOTO: DHA BAKAN BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı kınıyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi. AK PARTİLİ ÇELİK'TEN PAYLAŞIM AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da İYİ Parti İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Buna karşın, Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" dedi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi Parti İstanbul il binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın, Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" ifadelerini kullandı. "PROVOKASYONA KARŞI ORTAK TUTUM ÖNEMLİDİR" Saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağını kaydeden Çelik, "Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sayın Akşener, doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır. Sayın Akşener, şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz. Sayın Akşener, şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz" dedi. Çelik, siyasi partilere yapılan saldırıların karşı durulması gereken eylemler olduğuna işaret ederek, "Sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez. 14 Mayıs'ta ülkemiz için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız. Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir" açıklamasında bulundu. İBRAHİM KALIN: FAİLLER BULUNACAK ADALETE TESLİM EDİLECEK Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı. — İbrahim Kalın (@ikalin1) March 31, 2023 KABAKTEPE'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" ZİYARETİ AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Kabaktepe, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bunun çok müessif bir hadise olduğunu anlatan Kabaktepe, şöyle konuştu: "Şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Amasız ve fakatsız bu ve benzeri terör, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Partimize İstanbul'da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin şekilde bizi üzdü. 'Üzüldük' kelimesiyle ifade etmek yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize hem birliğimize hem kardeşliğimize hem siyasi hayatımızın, demokrasi hayatımızın varlığı ve göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Dolayısıyla bunu kınamanın ötesinde hem davranışlarımızla hem sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz." Kabaktepe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirterek, "Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Türkiye'de gerek insanımıza gerek kurumlarımıza gerekse siyasilerimize veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarabilmemiz lazım." dedi. Bir gazetecinin konuyu parti yönetimiyle görüşüp görüşmediklerini sorması üzerine Kabaktepe, hadiseyi duyar duymaz geldiğini, cuma namazı sonrası konuyu yönetimle değerlendireceklerini söyledi. İMAMOĞLU: SALDIRIYI KINIYORUM İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2023 AKŞENER İSTANBUL'DA İstanbul'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılış törenine katılacak, Beyoğlu'ndaki Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yapacak. İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Biz, cesurlar hareketiyiz. Milletimize huzur getirmek için bu yola baş koyduk. Demirden korksak, trene binmezdik! Bizi korkutamazlar, bizi yıldıramazlar, bizi yolumuzdan çeviremezler" denildi. — İYİ Parti İstanbul (@iyiparti_34) March 31, 2023 SALDIRIYI KINADILAR CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" paylaşımı yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Korkutamazsınız. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı lanetliyorum. Sayın Meral Akşener başta olmak üzere tüm İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karanlık elleriyle ülkemizi karıştırmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacak." açıklamasında bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, "İYİ Parti'ye ve Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Saldırının sorumluları derhal bulunup cezalandırılmalıdır. Ülkemizin şiddetten arındırılması için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medya hesabından, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. İyi Partili dostlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Seçim yaklaştıkça bu tür provokasyonların artmasından endişe duyuyorum. Türkiye bu gerginlik ve kutuplaşma siyasetinden uzaklaşmalıdır. Başka Türkiye yok, başka memleket yok" paylaşımında bulundu.