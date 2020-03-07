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İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğrafa ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

İdlib’de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, 29 Şubat’ta Afyonkarahisar’daki cenaze törenine katılan Cesur, cemaatin önüne geçerek poz vermekle eleştirilmişti. Bu eleştirilere Twitter'da yanıt veren İYİ Partili vekil, şunları yazdı:

— Aylin Cesur (@cesuraylin) March 6, 2020

"5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm. Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresinden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Görevliden öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur."

"EDEP DE TÖRE DE BİLİRİM"

"Şehit annesine sarıldı ve poz verdi" şeklinde paylaşılan bir başka fotoğrafın ise daha önce bir mahalle ziyareti sırasında çekildiğini kaydeden Cesur, "25 yıllık Siyasi Danışmanlık kariyeri olan bir Milletvekiliyim. Allah’a hamdolsun ki; izansız biri değilim. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Açıklamalarımı; Yüce Türk Milleti’nin vicdanına arz ederim" diye yazdı.