İyidere Belediye Başkanı: "Yemedim, kurdele kestim"

Rize'de, Burger King restoran zincirinin yeni şubesi törenle açıldı. Duaların okunduğu törene, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ve AK Parti il ve ilçe yönetiminden isimler de katıldı.

"YEMEK YEMEDİM SADECE KURDELE KESTİM"

Açılışa katılan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, açılışta Kemal Sağlam'ın darp edildiğini görmediğini belirterek şunları şunları söyledi:

"İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize'de ve Türkiye'de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var."