İZBAN grevi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 60 gün ertelendi

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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 60 gün süreyle ertelendi. Karar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara gerekçe olarak, grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görülmesi" gösterildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.
AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İZBAN'daki greve ilişkin olarak, "Bu çile en kısa zamanda bitecek!" demişti.
https://twitter.com/ZeybekciNihat/status/1082266560113328128
İZBAN çalışanları, 10 Aralık'ta toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitmişlerdi.
27 Aralık'ta İZBAN'dan yapılan açıklamada, grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği belirtilmişti. Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi ise İZBAN yönetiminden yapılan açıklamadaki toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığı belirtilmişti.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Müdürü Hüseyin Ervüz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İZBAN grevinin bazı çevrelerce siyasi bir oyun olarak yorumlanmasına tepki göstererek, "Siyasi malzeme değiliz. Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz" demişti.
Hüseyin Ervüz, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile ilgili olarak da, "Bir belediye başkanına yakışmayacak şekilde davranıyor. Bizi anlamak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Kocaoğlu ise grevde İzmirli'nin hakkını koruduğunu vurguluyor.
CHP İzmir Milletvekili ve eski Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İZBAN grevinin asıl muhatabının Ulaştırma Bakanlığı olduğunu ve grevin amacından saptırıldığını söylemişti.
Beko, "Greve gidilmesinin asıl nedeni yerel seçim öncesi İzmir'de ulaşımın felç olması ve Büyükşehirin beceriksizlikle suçlanmasıdır, yani politiktir. Bu sorunun asıl sorumlusu Ulaştırma Bakanlığıdır, AKP iktidarıdır" ifadelerini kullanmıştı.
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