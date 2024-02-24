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        Haberler Gündem Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den CHP'ye sitem: Ben uzun mesafe koşucusuyum

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den CHP'ye sitem: Ben uzun mesafe koşucusuyum

        CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den partisine sitem sözleri: Vatandaşın talepleri tek ve en gerçek yol göstericidir. En yüksek örgüt desteği alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Unutmasınlar! Ben uzun mesafe koşucusuyum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:47
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        Soyer: Uzun mesafe koşucusuyum
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        İzmir'de, şehir içi ulaşımın en önemli aşamalarından biri olan, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu törenle açıldı. Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya platformu X platformu üzerinden partisine sitem etti.

        Soyer mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız, bu mücadelede umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır. Vatandaşın talepleri tek ve en gerçek yol göstericidir. En yüksek örgüt desteği alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum.

        "BU ASLA BİR SON DEĞİL"

        Canları sağ olsun. Bana sizlerin, güzel yürekli İzmirlilerin takdiri yeter. Beni makamların en büyüğü olan gönül makamına yerleştirdiğiniz için hepinize minnettarım. Unutmasınlar! Ben uzun mesafe koşucusuyum... Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Bundan sonra sathımız, tüm Vatan olacaktır. Biz, birlikte çok güçlüyüz. Bu asla bir son değil. Selam olsun sana İzmir!

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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