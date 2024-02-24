İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den CHP'ye sitem: Ben uzun mesafe koşucusuyum

İzmir'de, şehir içi ulaşımın en önemli aşamalarından biri olan, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu törenle açıldı. Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya platformu X platformu üzerinden partisine sitem etti.

Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz.



Bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız, bu mücadelede umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır.



Vatandaşın… pic.twitter.com/ExIXMbUKH2 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 24, 2024

Soyer mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız, bu mücadelede umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır. Vatandaşın talepleri tek ve en gerçek yol göstericidir. En yüksek örgüt desteği alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum.

"BU ASLA BİR SON DEĞİL"

Canları sağ olsun. Bana sizlerin, güzel yürekli İzmirlilerin takdiri yeter. Beni makamların en büyüğü olan gönül makamına yerleştirdiğiniz için hepinize minnettarım. Unutmasınlar! Ben uzun mesafe koşucusuyum... Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Bundan sonra sathımız, tüm Vatan olacaktır. Biz, birlikte çok güçlüyüz. Bu asla bir son değil. Selam olsun sana İzmir!

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