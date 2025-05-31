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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu! | Son dakika haberleri

        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!

        İzmir'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kanlı pusuda sır perdesi aralandı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:18
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        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
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        İzmir Torbalı'da olay, 29 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir (61) idaresindeki otomobile, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

        ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Saldırıda hayatını kaybeden Adnan Özdemir.
        Saldırıda hayatını kaybeden Adnan Özdemir.

        DHA'daki habere göre saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ÜÇ YARALI DA TEDAVİYE ALINDI

        Yaralanan M.A. (4), Adnan Özdemir'in gelini A.Ö. (32) ve oğlu A.E.Ö. (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

        Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, dün Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

        SALDIRI KAMERADA

        Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş ettiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

        2 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN HUSUMETİ İDDİASI

        Öte yandan olayın, 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştiği önü sürüldü. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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