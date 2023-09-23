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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de düğünde silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

        İzmir'de düğünde silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

        İzmir Ödemiş'te bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 06:49 Güncelleme: 23.09.2023 - 06:50
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        Düğünde silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kayaköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun bahçesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        AA'nın haberine göre, kavgada H.G. (21) silahla, H.K. ise (31) bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili C.K, A.P. ve C.K'yi gözaltına aldı.

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        #İzmir
        #Ödemiş
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