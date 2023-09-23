İzmir'de düğünde silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
İzmir Ödemiş'te bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kayaköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun bahçesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
AA'nın haberine göre, kavgada H.G. (21) silahla, H.K. ise (31) bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili C.K, A.P. ve C.K'yi gözaltına aldı.