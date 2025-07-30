İzmir'de ekmeğe zam
İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı alındı. Kararla 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesi 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi
İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapılırken, 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesinin 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ekmekte yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.
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