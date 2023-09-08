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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir Karşıyaka'da motosikletle çarpışan otomobil refüjdeki ağaca vurarak durabildi. Kazada motosikletli kurye hayatını kaybederken otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 05:43 Güncelleme: 08.09.2023 - 05:43
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        İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA AĞACA ÇARPTI

        Alınan bilgiye göre, E.D. (19) idaresindeki otomobil ile Şafak Görkem Yeniay'ın (21) kullandığı motosiklet, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

        MOTOSİKLETLİ KURYE KURTARILAMADI

        Kazada otomobilin sürücüsü ve motosikleti kullanan kurye yaralandı. AA'nın haberine göre, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kurye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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