İzmir'de sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet!

Kadına yönelik şiddetin son adresi İzmir oldu. İzmir'in Yeşilyurt semtinde çarşamba günü yaşanan ve bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntüsü çekilip paylaşılan video insanın kanını dondurdu. Sabah saatlerinde çekilen videoda, sokağın ortasında bir kadının bir erkek tarafından feci şekilde darp edilmesi yer aldı. Görüntüyü çeken ve bebeği olduğu için ancak pencereden bağırarak şiddet mağduru kadını kurtarmaya çalışan sosyal paylaşımcı, şiddet gören kadının aynı zorba tarafından otomobile bindirilerek götürüldüğü söyledi.

"ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRİP GÖTÜRDÜLER"

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde otomobilin plakası kameraya yansırken, olayı cep telefonuyla çeken sosyal paylaşımcı, "otomobilde bir kişinin daha olduğunu" belirtti. Yumruk ve diz darbelerine maruz kalan kadının zorla otomobile bindirildiğini anlatan paylaşımcı, aracın daha sonra hızla uzaklaştığını sözlerine ekledi. Aynı paylaşımcı, kadına yönelik şiddet ve zorbalığı ortaya seren görüntüleri çektikten hemen sonra olayı telefonla polise bildirdiğini de ifade etti.

İŞTE KAN DONDURAN O GÖRÜNTÜLER...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ