İzmir'deki grevdeki ikinci gün

Greve çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri bugün de yürüyüşlerini sürdürdü.

AA'da yer alan habere göre İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı'na çıkan büyükşehir belediyesi çalışanları bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'a yürüdü. Bir süre Kültürpark'ta bekleyen işçiler, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Öte yandan yürüyüş esnasında zaman zaman işçilerle bazı sürücüler arasında tartışmalar da yaşandı.