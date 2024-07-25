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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!

        İzmir'in Konak ilçesinde, laf atma nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 32 yaşındaki Çağlar Kırmızı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 07:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 07:59
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        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
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        İzmir'de olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında, Konak'taki Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Çağlar Kırmızı (32) ile arkadaşı F.Y. (42), iddiaya göre sokaktan geçen B.D. (18) ile kardeşi E.D.'nin (17) yanındaki kız arkadaşlarına laf attı.

        TARTIŞMA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre bu nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        BIÇAKLANDI 8 KURŞUNLA YARALANDI

        Bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kırmızı yerde kalırken, arkadaşı F.Y. ise tabancayla ayağından yaralandı.

        BIÇAKLANAN 2 KARDEŞ DE KAÇTI

        Bacağından bıçaklanan B.D. ve E.D. kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlar Kırmızı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

        ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

        Polis, B.D. ve E.D.'yi kısa sürede yakaladı. B.D., hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        MAKTULÜN BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Öte yandan ölen Kırmızı ile arkadaşı F.Y. ve B.D.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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