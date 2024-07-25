İzmir'de olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında, Konak'taki Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Çağlar Kırmızı (32) ile arkadaşı F.Y. (42), iddiaya göre sokaktan geçen B.D. (18) ile kardeşi E.D.'nin (17) yanındaki kız arkadaşlarına laf attı.

TARTIŞMA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ DHA'da yer alan habere göre bu nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLANDI 8 KURŞUNLA YARALANDI Bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kırmızı yerde kalırken, arkadaşı F.Y. ise tabancayla ayağından yaralandı.