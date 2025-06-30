Yangınla mücadele eden illerimizde müdahaleler karadan ve havadan sürüyor. Peki hangi ilde son durum ne?

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir Menderes (İHA)

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesinde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesinde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.

İzmir Seferihisar'daki orman yangınında 345 hanenin bulunduğu sitedeki bazı evler zarar gördü (AA)

Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

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Kuyucak Mahallesinde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı. (AA)

ANTALYA GAZİPAŞA'DA SABAH SAATLERİNDE YANGIN BAŞLADI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesindeki Karadağ mevkiinde bulunan ormanlıkta, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Antalya Gazipaşa (İHA)

Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına yardımcı oluyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA) MANİSA AKHİSAR'DAKİ YANGIN 3. GÜNÜNDE Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor. Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde 28 Haziran'da saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel sevk edildi. Manisa Akhisar'daki yangından yeni görüntü (DHA) Alevlere gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin sıçrama riski nedeniyle ilk olarak Karaköy, Yenice, Musaca, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tahliye edildi. 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları çalışmalarına ara verdi. Havanın aydınlanmasıyla hava unsuru tekrar söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler söndürülme aşamasına kadar gelirken; yangının çıkış noktasında inceleme yapan jandarma, şüpheli olarak Doğan Barca'yı (50) gözaltına aldı. Bölgede arıcılık yapan Barca (50), işlemleri sonrası tutuklandı.