İzmir'de orman yangını çıktı: İzmir Seferihisar orman yangınında son durum nedir?
İzmir bir orman yangınıyla daha mücadele ediyor. İzmir'in Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. İşte, 26 Ağustos 2025 İzmir'de son durum...
Türkiye, orman yangını haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. Edinilen son bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Peki, İzmir yangınında son durum nedir?
İZMİR'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
İzmir'in Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINDA SON DURUM NEDİR?
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.