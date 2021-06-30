Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

İzmir taban puanları 2021! 2021 İzmir Anadolu, Fen, İmam hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 LGS sınav sonuçları nihayet belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının sonuçları açıklandı, adaylar için tercih kılavuzu yayınlandı. 2021 LGS tercihi yapacak adaylar İzmir lise taban puanlarını araştırıyor. 2021 İzmir taban puanları nedir? 2021 İzmir Anadolu, Fen, İmam hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İzmir taban puanları 2021! 2021 İzmir Anadolu, Fen, İmam hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2021 LGS sonuçları açıklandı, milyonlarca aday liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2021 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Listelerini açıkladı. Lise tercihi yapacak öğrencileri İzmir'de sınavla öğrenci alacak liselerin taban puanlarını araştırıyor. İşte İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip, Anadolu Teknik liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 2021 İZMİR LİSELERİN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102487,44250,10,01
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102475,89950,380,1
İZMİR / KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce380460,34061,070,09
İZMİR / KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca38459,33711,120,24
İZMİR / KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekFransızca38457,71521,220,5
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce380449,19541,810,22
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca76447,56831,931,04
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekFransızca76445,84312,081,37
İZMİR / KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240439,2282,651,21
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170437,70652,80,43
İZMİR / KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca80437,21952,851,45
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102432,93663,280,33
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90429,59333,651,17
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce228428,94483,720,7
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce152427,32843,92,09
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120425,84074,081,2
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102425,23884,150,23
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekAlmanca38424,74064,212,59
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136421,08284,660,18
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238418,501452,89
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce228418,501452,86
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce190414,16845,62,96
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca76411,96695,923,48
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120411,17866,042,88
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce228408,74736,413,82
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136406,64236,754,44
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca68404,92327,033,86
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce114402,05517,51,09
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180399,36937,973,68
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102394,88058,784,23
İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce152391,24039,482,76
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60389,18439,90,77
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102386,112610,534,5
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30372,071713,732,91
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce60371,048313,981,35
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136369,482314,363,38
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60355,871317,962,38
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34350,489419,496,62
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60344,769321,22,37
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızAlmanca30341,687722,1312,78
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30335,513624,0812,26
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34335,170924,1910,19
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34334,819324,3111,15
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce30334,084424,556,25
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30318,075130,0911,98
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90316,906830,524,51
İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30315,175231,1711,86
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30312,899232,037,51
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30308,85833,613,2
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30308,563133,718,41
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30306,33134,5813,92
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34303,512435,7114,96
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30303,291935,814,76
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34303,094535,8812,88
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34298,742737,717,51
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34291,133141,0519,67
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30288,918142,0610,99
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30287,897242,5312,17
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90284,057944,357,96
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34283,543844,599,18
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekİngilizce30279,03346,837,43
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34278,849446,9214,55
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90276,110248,316,98
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34274,657349,0828,18
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30274,26449,289,44
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,432250,2515,49
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30271,926950,5220,21
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68270,685751,1811,07
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68270,613451,2216,14
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60270,287951,3913,18
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60270,154451,4610,71
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızFransızca30269,915551,614,14
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34265,907153,7823,34
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60265,113254,2312,9
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34263,896654,9214,36
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68261,823856,1222,41
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30260,891356,6413,11
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34260,558156,8437,25
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34258,748457,9122,2
İZMİR / KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60255,691459,7315,65
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34255,082560,126,31
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,152960,6623,56
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68251,809262,0716,5
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68251,168162,4618,74
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34250,517262,8813,9
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34248,765363,9819,72
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30243,323567,4533,18
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34242,178168,224,54
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90237,639371,189,5
İZMİR / KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30236,316772,0614,29
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce102234,29473,4110,08
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60233,532573,915,6
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34219,990482,7950,88
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90217,371984,4314,29
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34204,968991,345,98

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında?
BİYOGRAFİSeray Kaya kimdir?
Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında?
BİYOGRAFİHafsanur Sancaktutan kimdir?
Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu 42. doğum gününde anılıyor
BİYOGRAFİBarış Akarsu 42. doğum gününde anılıyor
Akrep Nalan kimdir?
BİYOGRAFİAkrep Nalan kimdir?
Atılay Uluışık kimdir? Bizimkiler Ali kaç yaşında?
BİYOGRAFİAtılay Uluışık kimdir?
Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı nereli, kaç yaşında? İşte Taylan Antalyalı tişört olayı
BİYOGRAFİTaylan Antalyalı kimdir?
Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİGürhan Altundaşar kimdir?
Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİMerve Dizdar kimdir?
Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? Gupse Özay kiminle evli?
BİYOGRAFİGupse Özay kimdir?
MasterChef Berk İlter kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİBerk İlter kimdir?