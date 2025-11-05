Habertürk
        İzmir'den Seul'e: Pitch Black Process, Asya sahnesinde

        İzmir’den Seul’e: Pitch Black Process, Asya sahnesinde

        İzmirli melodic death metal grubu Pitch Black Process, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen Yangcheon Rock Festivali'ne davet edilen ilk yabancı grup,Türk metal sahnesine yeni bir gurur yaşattı

        Giriş: 05.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:46
        Asya sahnesinde
        Sinwol Stadyumu’nda gerçekleşen festivalde sahne alan Pitch Black Process, müziğini binlerce Koreli dinleyiciyle paylaşmanın heyecanını yaşadı. İngilizce ve Türkçe şarkı sözleriyle dikkat çeken, 1999 yılından bu yana aktif olarak üretim yapan grup, bu özel davetin yalnızca müzikal değil, kültürel bir anlam taşıdığını vurgulayarak; "Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğu sahne üzerinden kutladık" dedi.

        Pitch Black Process, Emrah Demirel, Kerem İnci ve Emre Demirel’den oluşan kadrosuyla sahne aldıkları festivalin atmosferini şu sözlerle anlattı: Bugüne kadar grubun bize yaşattığı en etkileyici deneyimdi desek abartmış olmayız. Alanda yaklaşık 12 bin katılımcı vardı ve büyük kısmı rock-metal dinleyicisi değildi. 7’den 77’ye herkes bizimleydi. Dil bariyerine rağmen konser sırasında inanılmaz bir etkileşim yaşandı.

        Pitch Black Process, geçtiğimiz yıl eylül ayında Kuzey Afrika’da çalan ilk Türk metal grubu olarak Tunus’ta düzenlenen ilk metal festivali ‘Mena Festival’e davet edilmişti. Grup, Seul’deki festival performansları sonrasında yaşanan coşku ise grubun hafızasına kazındığını anlattı: Konser sonrası alanın boşalmasını beklerken, etrafımız bir anda ‘Türkiye!’ diye bağıran yüzlerce kişiyle doldu. Fotoğraf çektirmek isteyen, el sallayan, alkışlayan insanlarla çevrelendik. Rock ya da metal dinlemeyen bir kalabalığın bize bu kadar sıcak yaklaşması tarif edilemezdi. Uzak Doğu’da çalmak gündeme geldiğinde, aklımıza Barış Manço’nun Japonya macerası geldi. Onun hissettiklerine benzer bir duyguyu yaşamış olma ihtimali bile olaya bambaşka bir anlam kattı.

        Grup, konserde Zülfü Livaneli’nin kült eseri ‘Özgürlük’ü seslendirerek Koreli müzikseverlerden tam not aldı.

        Pitch Black Process, Yangcheon Rock Festivali performansıyla Türk metal müziğini Asya sahnesinde başarıyla temsil ederken, yeni dönemde uluslararası konserlerine devam etmeye hazırlanıyor.

        #Pitch Black Process
