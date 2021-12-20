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İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi

Ali Murat Altınmeşe'nin cenazesi İstanbul'a uğurlandı
Oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı
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İHA

Dün yaşamını yitiren Ali Murat Altunmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Altunmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze nakil aracına konulan Ali Murat Altunmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi.

Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altunmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazına müteakip Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altunmeşe, dün Mersin'de hayatını kaybetmişti.

"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" ve "Ali Baba ve 7 Cüceler" gibi dizi ve filmlerde rol alan Altunmeşe'nin cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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