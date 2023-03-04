Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim

"ZOR VE KORKUTUCU BİR SÜREÇTİ"



Bağışıklık sisteminden kaynaklanan bu hastalıkla nasıl mücadele edileceğini anlatan Jada Pinkett Smith, "Bu benim için harika bir öğretmen oldu" ifadelerini kullandı.



Pinkett, ardından, "Zor ve korkutucu bir süreçti. Çünkü özellikle Afrika kökenli kadınlar olarak kendimizi saçlarımızda öyle çok özdeşleştiriyoruz ki! Gerçekten derine inmek ve dışarıdan görünenin ötesindeki güzelliğimi görmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: AP