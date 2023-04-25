Jake Gyllenhaal: Denizanası sokan birine idrarımı verdim

"ÜZERİNE İŞEMEDİM"

Jake Gyllenhaal daha sonra "Üzerine işemedim. Biraz çiş verdim, bu onların seçimiydi" diye konuştu: Bazen bir hayat kurtarmak için yapman gerekeni yaparsın.

Öte yandan ABD'deki Cleveland Clinic Hastanesi'ne göre; idrarın, denizanası sokmalarına iyi geldiği düşüncesi yanlış. Uzmanlar, bu tür bir durumda idrarın, daha fazla zehir salınmasına yol açabileceğini söylüyor.

Fotoğraflar: AP