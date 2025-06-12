James Blunt tatilde

"You're Beautiful" ve 'Goodbye My Lover' şarkılarıyla tanınan James Blunt, eşi Sofia Wellesley ile Fransa'nın gözde tatil beldesi Saint-Tropez'de objektiflere yansıdı.

2014'te evlenen çifte, arkadaşlarının da eşlik ettiği görüldü. 51 yaşındaki şarkıcının eşi, teknede özçekim de yaptı.

Londra'da bir mekân da işleten, eşi ve iki çocuğuyla kurduğu mutlu yuvaya bağlılığıyla da tanınan şarkıcı, özel hayatını da gözlerden yaşamaya özen gösteriyor.

Mütevazılığıyla da bilinen şarkıcı, şubat ayındaki Londra konserine metroyla gitmişti.