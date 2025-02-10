James Bond' olmasına James Bond' engel oldu

1962 - 2020 arasında çekilen 25 filmle sinemanın filmiyle en uzun serisi olan 'James Bond' karakterini canlandıracak yeni oyuncu arayışları devam ederken 20 yıl önceki seçmeler gündeme geldi.

Henry Cavill'in 20 yıl önce 'James Bond' seçmelerine katıldığı ortaya çıktı. O günlerde 22 yaşında olan Cavill, yeni 'James Bond' filmi 'Casino Royale'de ünlü İngiliz ajanını canlandırabilmek seçmelere katıldı.

Daniel Craig

Yönetmen Martin Campbell, Henry Cavill'e geçerli not verdi vermesine ama seçmelere katılan Daniel Craig de beğendiği oyunculardandı. Campbell, zor olsa da bir karar vererek yeni 'James Bond'un Daniel Craig olacağını açıkladı.

Daniel Craig, gösterime 2006'da giren 'Casino Royale' ile birlikte 5 James Bond' filminde rol aldı. Ki o filmlerin toplam hasılatı 3 milyar doları geçti.