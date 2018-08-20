İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin'in otomobil severlerin gönlünde taht kuran 1964 DB5 modeli, yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ilk kez 1964 yılında çekilen 'Goldfinger' filminde James Bond karakterini canlandıran Sean Connery'nin kullandığı spor otomobil, o günden beri bir efsane olmayı sürdürüyor.

Çoğu kişinin hayalini kurduğu DB5, yeniden üretildiğinde bile ne yazık ki bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Çünkü, sadece 25 adet üretileceği açıklanan James Bond'u aracının, etiket fiyatının da 3.5 milyon dolar olacağı gelen bilgiler arasında. İlk teslimat ise 2020 yılında gerçekleştirilecek.

(Jaguar E-type)

JAGUAR'DA AYNISINI YAPIYOR

Aston Martin'in klasik bir modeli yeniden üretme hamlesi, bir başka İngiliz üretici Land Rover - Jaguar'ın ardından geldi. Land Rover çatısı altında bir süredir 1948 model Land Rover Series I ve 1970 model Range Rover üretimi sürüyor.

(Land Rover Series I)

Jaguar'da efsane modeli E-type, XKSS ve 1950'li yılların Le Mans yarışı için üretilen D- type modellerinin özel siparişler için yeniden üretimini gerçekleştiriyor. Yeniden üretilecek DB5 ile Aston Martin de, aslına uygun biçimde güncel teknolojiler eklenilerek ortaya çıkan 'yeni klasikler' akımına kapılmış olacak.

ORJİNALİ 4.6 MİLYON DOLAR

James Bond'un filmde kullandığı orijinal DB5, 2010 yılında gerçekleştirilen bir açık artırmada 4.6 milyon dolara alıcı bulmuştu. Astronomik bir rakama satılan araçta, filmdeki gibi gizlenebilen makinalı tüfekler ve fırlatma özellikli yolcu koltuğu gibi eklentiler bulunuyor. Aynı araç 1964 yılında çekilen 'Goldfinger' filminden sonra, 2015 yılındaki "Spectre"ye kadar 6 Bond filminde daha kullanıldı.

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