Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger 29 yıl sonra bir araya geldi
'Gerçek Yalanlar' filminde başrolleri paylaşan Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger, yaklaşık 29 yıl sonra bir yardım etkinliğinde bir araya geldi
Jamie Lee Curtis (64) ve Arnold Schwarzenegger (76), 29 yıl sonra yeniden buluştu. 1994 yapımı 'Gerçek Yalanlar' filminde başrolleri paylaşan ikili, ABD'de düşük gelirli çocuklar için okul sonrası programlar sunan, kâr amacı gütmeyen After-School All-Stars adlı kuruluşun yardım etkinliğinde bir araya geldi.
Arnold Schwarzenegger ile objektif karşısında poz veren Jamie Lee Curtis, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger'in başrolleri paylaştığı 'Gerçek Yalanlar', 1991 yapımı Fransız filmi 'La Totale'den uyarlanmıştı.
'TRUE LIES' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmde Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) bir bilgisayar firmasında satış görevlisi olarak çalışmaktadır. İdeal bir eş ve babadır. Sekreterlik yapmakta olan karısı Helen (Jamie Lee Curtis), hiçbir zaman Harry’nin asıl mesleğinin başka bir şey olabileceğini aklına getirmemiştir. Harry, bir gizli ajandır. Bir gün karısının Simon ismindeki bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenir.Bunun üzerine ortağı Albert Gibson’ı Simon ve Helen’i takip etmek için görevlendirir. Bu sırada CIA’nın peşinde olduğu terörist örgütün ele başı Salim Abu Aziz, eğer istediklerini alamazlarsa Florida’da nükleer bomba patlatacaklarını söyler.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon