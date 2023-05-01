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Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak

Jamie Lee Curtis, 'Çılgın Cuma'da (Freaky Friday) kızı 'Anna'yı canlandıran eski rol arkadaşı Lindsay Lohan'a övgü dolu sözlerde bulundu. Curtis, ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lohan için "Çok heyecanlıyım. Harika bir anne olacak" ifadelerini kullandı

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  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    Bir dönem hareketli hayat tarzı ve yarattığı skandallarla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bader Shammas ile hayatını birleştirmişti.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    Artık özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Lindsay Lohan, geçtiğimiz haftalarda anne olacağını açıklamıştı.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    Lindsay Lohan, sosyal medya hesabında üzerinde "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi paylaşmıştı.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    Lohan'ın 2003 yapımı 'Çılgın Cuma'da (Freaky Friday) annesi 'Tess' karakterine hayat veren Jamie Lee Curtis, eski rol arkadaşına övgü dolu sözlerde bulundu. Lindsay Lohan ve Jamie Lee Curtis, filmde gizemli bir şekilde diğerinin bedeninde uyandığında birbirlerinin bakış açısını görmek zorunda kalan anneyle kızını canlandırıyordu.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    "FİLMDEKİ KIZIM BÜYÜYOR"

    Sosyal medya hesabından Lindsay Lohan'ın doğum öncesi partisinde çekilen fotoğrafları yayımlayan Jamie Lee Curtis, açıklamasına "Arkadaşım ve filmdeki kızım Lindsay Lohan büyüyor" diye yazdı.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    "ONUN İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

    Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, daha sonra "Onun için çok heyecanlıyım. Harika bir anne olacak" ifadelerini kullandı. 

    36 yaşındaki Lindsay Lohan'ın fotoğraflarda karnını tuttuğu ve arkadaşlarıyla birlikte gülümsediği görüldü.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    Selma Blair ise "Bu mutluluk beni çok mutlu etti. Çok sevgiler Lindsay Lohan" diye yorum yaptı.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

    Öte yandan sık sık Bodrum'a gelen Lindsay Lohan, balayı için de Ege'yi tercih etmişti. Lohan, geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansımıştı.
  • Jamie Lee Curtis: Lindsay Lohan, harika bir anne olacak - Magazin haberleri

    'THE PARENT TRAP' İLE YILDIZI PARLADI

    3 yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak 'The Parent Trap' filmiyle yapmıştı.

    Lindsay Lohan, filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçmişti. Lohan, özellikle de 2004 yapımı 'Mean Girls' adlı yapımla hafızalarda kalmıştı.

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News

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