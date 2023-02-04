Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum

"İŞE YARIYOR"



Düzenli sporun önemini vurgulayan Fonda, o dönem yayınlanan videolar için, "Bugün hala geçerliler çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğraflar: AP, AA