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Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum

Geçtiğimiz günlerde kanserinin gerilediğini duyuran Jane Fonda, bu kez 20'li yaşlarında yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı. Fonda, "Çok ama çok mutsuzdum. 30’umu görmem diye düşünüyordum" dedi

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  • Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum - Magazin haberleri

    Oyuncu ve aktivist Jane Fonda, kanserinin gerilediğini duyurmasının ardından 20'li yaşlarında yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini paylaştı. Samimi açıklamalarda bulunan Fonda, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.

    Geçtiğimiz aylarda kanserinin gerilediğini söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi veren Jane Fonda, bu yaşa gelebildiği için kendisini şanslı saydığını dile getirdi.
  • Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum - Magazin haberleri

    "30'UMU GÖRMEM DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

    '‘Call Her Daddy' adlı podcast’e katılan Fonda, 20'li yaşlarında yeme bozukluğu (bulimia) yaşadığını belirtti.

    Konuyla ilgili konuşan Jane Fonda, "Gizli bir hayat sürdürdüm. Çok ama çok mutsuzdum. 30’umu görmem diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı ve şimdi 85 yaşında olduğuna inanamadığını söyledi.
  • Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum - Magazin haberleri

    "İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUYOR"

    60'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan oyuncu, dışarı çıkmadığı, kimseyle görüşmediği ve istemediği filmlerde rol aldığı dönemden de bahsetti.

    Yeme bozukluğu hakkında konuşan Fonda, "Her şey ilk başta çok masum geliyor ama bağımlılık hayatınızı ele geçirdiğinizde iş işten geçmiş oluyor" dedi.
  • Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum - Magazin haberleri

    UZUN YAŞAMANIN SIRRINI PAYLAŞTI

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan sinemanın yaşayan efsanelerinden Jane Fonda, ölmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Kısa bir süre sonra ise kanserinin gerilediğini duyuran Fonda, uzun yaşamanın sırrını paylaşmıştı.
  • Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum - Magazin haberleri

    "YAŞIMI HİSSETMİYORUM"

    Bir marka için kamera karşısına geçen Jane Fonda, Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sona erdiğini ve fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıklamıştı.

    'Jane Fonda Workout' videolarıyla 80’li yıllara damga vuran oyuncu, "Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam yaşımı hissetmiyorum" şeklinde konuşmuştu.
  • Jane Fonda: 30'umu göreceğimi düşünmüyordum - Magazin haberleri

    "İŞE YARIYOR"

    Düzenli sporun önemini vurgulayan Fonda, o dönem yayınlanan videolar için, "Bugün hala geçerliler çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, AA

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