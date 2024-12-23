Jane Fonda en sevdiği eski eşini açıkladı

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNDİ

Jane Fonda'nın Roger Vadim ile evliliğinden 56 yaşında Vanessa adında bir kızı, Tom Hayden ile evliliğinden ise 51 yaşında Troy Garity adında bir oğlu bulunuyor.

Fonda ayrıca Hayden ile evliyken şu anda 56 yaşında olan 'Lulu' lakaplı Mary Luana Williams'ın evlat edindi. Lulu, siyahi hakları savunucusu Kara Panterler'de aktif olan Randy ve Mary Williams'ın beşinci kızıydı. Fonda ve Hayden, Williams'ları aktivizm çalışmaları nedeniyle tanıyordu. Bu yüzden ailesi artık ona bakamadığında Fonda ve Hayden, 1980 yılında Lulu'yu evlat edindi.