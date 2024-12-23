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        Haberler Dünyadan Jane Fonda en sevdiği eski eşini açıkladı - magazin haberleri

        Jane Fonda en sevdiği eski eşini açıkladı

        Hayatı boyunca başından üç evlilik geçen Jane Fonda, eski eşleri arasında en sevdiğinin hangisi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:47
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        Hayatı boyunca başından üç evlilik geçen Jane Fonda, en sevdiği eski eşinin hangisi olduğunu açıkladı.

        87 yaşındaki ünlü oyuncu, Stephen Colbert'in TV programında eski eşlerinden hangisini en çok beğendiği konusunda itirafıyla şaşırttı.

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        Jane Fonda ve en son boşandığı eşi Ted Turner

        Feminizmde "geç çiçek açan" biri olarak, en son boşanmasından sonra kendini bu davaya adadığını söyleyen Jane Fonda, bu düşünceyi savunmaya başlama tarihi olarak Ted Turner'dan 2001'deki boşanmasına işaret etti.

        Ünlü oyuncu; 1991 - 2001 arasında evli kaldığı Ted Turner'dan önce; 1965 - 1973 arasında Roger Vadim ile 1973 - 1990 arasındaysa Tom Hayden ile evliydi.

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        Jane Fonda, son eşi Ted Turner'ın en sevdiği eski eşi olduğunu açıkça söylerken, tüm evliliklerinin "demokratik olmadığını" ve evliyken "somut bir feminist olamayacağını" anlattı.

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        Jane Fonda ve ilk eşi Roger Vadim

        Evli olarak geçirdiği yıllar hakkında "Bunu aradan çıkarmam gerekiyordu" diye esprili bir çıkış yapan Fonda, son boşanmasından sonra Eve Ensler'in 'Vajina Monologları' (The Vagina Monologues) adlı oyununu izlemeye gittiğini ve bu sırada kendisinde bir değişiklik hissettiğini anlattı.

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        Jane Fonda ve ikinci eşi Tom Hayden

        İki Oscar ödüllü oyuncu, seyircilerin alkışları arasında; "Güldüğüm sırada feminizmin kafamdan vücuduma doğru hareket ettiğini hissettim ve somut bir feminist oldum" dedi.

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        ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNDİ

        Jane Fonda'nın Roger Vadim ile evliliğinden 56 yaşında Vanessa adında bir kızı, Tom Hayden ile evliliğinden ise 51 yaşında Troy Garity adında bir oğlu bulunuyor.

        Fonda ayrıca Hayden ile evliyken şu anda 56 yaşında olan 'Lulu' lakaplı Mary Luana Williams'ın evlat edindi. Lulu, siyahi hakları savunucusu Kara Panterler'de aktif olan Randy ve Mary Williams'ın beşinci kızıydı. Fonda ve Hayden, Williams'ları aktivizm çalışmaları nedeniyle tanıyordu. Bu yüzden ailesi artık ona bakamadığında Fonda ve Hayden, 1980 yılında Lulu'yu evlat edindi.

        #Jane Fonda
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