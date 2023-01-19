"DOKTORUM HAREKET ETMEMİ ÖNERDİ"



Ünlü oyuncu, daha sonra satırlarını şöyle sürdürmüştü:



Doktorum bana kemoterapinin yarattığı yorgunlukla mücadele etmenin en iyi yolunun hareket etmek olduğunu söyledi. Yürümek. Ve ben yürüyorum. Hava iyice ısınmadan önce erken saatlerde kalkıp yürüyorum. Ayrıca egzersiz de yapıyorum. Ünlü yıldız, Youtube kanalında da elinde ağırlıklar ve bir pilates topu yardımıyla egzersiz yaparken çekilen bir videosunu da paylaştı.