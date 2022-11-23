Hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal 'Mighty Morphin Power Rangers' serisinde 'Tommy Oliver' karakterini canlandıran Jason David Frank'ten acı haber geldi. Frank'in 49 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. "AİLESİNİN MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİN" Jason David Frank'in temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin” ifadelerini kullandı.

"İNANAMIYORUM" Son olarak 'Legend of the White Dragon' adlı yapımda rol alan ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Walter E. Jones, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İnanamıyorum... Özel ailemizin bir üyesini kaybettiğimiz için çok üzgünüm" dedi. Teksas’ta hayatını kaybeden Frank'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.