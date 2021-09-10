Yüzündeki benzersiz çapkın ifade, kurnaz gülümseme, esprili ama hüzünlü performansı ile sinemada değişik bir tipleme çizen Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıdır.

Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynamıştır. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensipinden vazgeçmiştir.

Kariyerinde 85 filmde rol alan 'Bebel' olarak da bilinen aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.